En man bröt sig in i norska kungafamiljens residens i Skaugum under fredagskvällen, enligt uppgift till Se og hør.

Enligt uppgifterna ska en okänd man ha tagit sig fram till dörren och sparkat på den. När Marius Borg Høiby, som sitter i husarrest i bostaden, öppnade dörren ska mannen ha trängt sig förbi honom och gått in i bostaden.

Mannen ska sedan ha knuffat Borg Høiby. Huset befinner sig några hundra meter från huvudbyggnaden, där kungaparet bor. De ska ha varit hemma vid tillfället.