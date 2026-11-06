Thomas Markle, pappa till Meghan Markle, har gripits av federal polis i Florida misstänkt för innehav av övergreppsmaterial mot barn. Det meddelar amerikanska myndigheter enligt Reuters.

Markle ska ha haft barnpornografi och bilder på sig själv med minderåriga flickor i två förråd i Los Angeles-området som han hyrde i nästan 20 år.

Thomas Markle har sedan en tid tillbaka utretts för barnpornografibrott i Filippinerna, där han tidigare bodde. Enligt medieuppgifter har hundratals barnpornografiska bilder hittats i hans hem i Filippinerna.

Meghan Markle har tidigare sagt att hon är ”djupt bestört” över uppgifterna och att hon inte har haft kontakt med sin pappa sedan 2018.