Meghan Markles pappa har gripits i Florida
Thomas Markle, pappa till Meghan Markle, har gripits av federal polis i Florida misstänkt för innehav av övergreppsmaterial mot barn. Det meddelar amerikanska myndigheter enligt Reuters.
Markle ska ha haft barnpornografi och bilder på sig själv med minderåriga flickor i två förråd i Los Angeles-området som han hyrde i nästan 20 år.
Thomas Markle har sedan en tid tillbaka utretts för barnpornografibrott i Filippinerna, där han tidigare bodde. Enligt medieuppgifter har hundratals barnpornografiska bilder hittats i hans hem i Filippinerna.
Meghan Markle har tidigare sagt att hon är ”djupt bestört” över uppgifterna och att hon inte har haft kontakt med sin pappa sedan 2018.
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