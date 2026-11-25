Thomas Markle åtalas för barnpornografibrott i USA
Meghan Markles pappa Thomas Markle åtalas i USA för innehav av barnpornografiskt material, rapporterar BBC.
Minst ett av barnen på bilderna uppges vara under 12 år. Enligt flera medier finns det dessutom bilder i materialet där 82-årige Markle själv poserar tillsammans med avklädda barn.
Thomas Markle utreds även av polis i Filippinerna, där man har hittat övergreppsbilder på barn i en av hans tidigare bostäder.
Han nekar till anklagelserna.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen