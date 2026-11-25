Meghan Markles pappa Thomas Markle åtalas i USA för innehav av barnpornografiskt material, rapporterar BBC.

Minst ett av barnen på bilderna uppges vara under 12 år. Enligt flera medier finns det dessutom bilder i materialet där 82-årige Markle själv poserar tillsammans med avklädda barn.

Thomas Markle utreds även av polis i Filippinerna, där man har hittat övergreppsbilder på barn i en av hans tidigare bostäder.

Han nekar till anklagelserna.