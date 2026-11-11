Meghan Markles pappa Thomas Markle häktas i Florida eftersom han ska ha klippt av den fotboja han beordrats att bära i väntan på rättegång. Det rapporterar flera medier.

”Han ska ha klippt av fotbojan klockan 01.45 i natt”, meddelade åklagaren Bill Essayli på X under tisdagskvällen.

Den 82-årige Markle greps förra veckan för misstankar rörande övergreppsmaterial på barn. Då tilläts han förbli på fri fot under övervakning.

Både filippinsk och amerikansk polis har hittat bilder på övergrepp mot barn i Markles bostäder och förvaringsutrymmen. Dottern Meghan Markle, gift med brittiske prins Harry, har sagt sig vara ”djupt skakad”.

Thomas Markle nekar till anklagelserna.