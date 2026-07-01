Källor: Musk visade upp AI-produkt ”tunnare än Iphone”

Rymdbolaget Space X har nyligen visat en ny AI-produkt för investerare som ska förändra hur människor använder AI. Det skriver WSJ som hänvisar till källor.

Prototypen beskrivs som en handenhet med en stilren design som är tunnare än en Iphone och visades upp inför bolagets haussade börsnotering, enligt tidningens uppgifter.

Enheten använder ett egenutvecklat operativsystem och AI-teknik från Musks AI-bolag X AI. Den ska också drivas av ett Qualcomm Snapdragon-chip.

Källorna betonar att projektet befinner sig i ett tidigt skede. Det är ännu oklart om produkten kommer att lanseras.

Elon Musk avfärdade senare uppgifterna och kallade dem ”helt felaktiga” i ett inlägg på X.