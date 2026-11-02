Europeiska länder befarar att Donald Trump kommer trappa upp sina angrepp mot Nato om tisdagens mellanårsval landar i ett republikanskt nederlag, enligt uppgifter till Politico.

En farhåga är att Trump kommer vilja sätta ordentligt avtryck i utrikespolitiken, givet att Demokraterna når framgångar och kongressen begränsar hans inrikespolitik under de kommande två åren.

En anonym diplomat säger att presidenter vars förhandlingsutrymme begränsas brukar ge uttryck för ”frustration” och ta ut svängarna utrikespolitiskt. Att ge sig på Nato offentligt ”verkar vara en återkommande del av Trumps världsbild”, säger diplomaten.