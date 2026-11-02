Republikanska politiker och kampanjarbetare tycker att skulden ska läggas på Donald Trump om tisdagens mellanårsval slutar illa för partiet. Flera partikällor som Politico har talat med är kritiska mot bland annat Irankriget och tullarna.

En strateg säger att många republikaner varit lojala mot presidenten offentligt men att de har ”bitit sig i tungan”.

– Vi vet alla vem problemet är. Det är Trump.

Republikaner på delstatsnivå ska under lång tid ha framfört till Vita huset att Trumps politik riskerar att skada kandidater. Påtryckningarna ska ha fått Vita huset att mildra vissa tullar mot Kanada.

Republikanerna kontrollerar båda kongressens kammare i dag men opinionsmätningar talar för ett skifte i både representanthuset och senaten.