Haley Stevens talarmed reportrar i Detroit, 1 november. Närmast i bild är Republikanernas senatskandidat Mike Rogers.

Michigan-demokraten Haley Stevens beslut att stötta republikanen Mike Rogers och inte partikollegan Abdul El-Sayed hölls hemligt även för nära vänner, uppger källor för Washington Post.

När oroliga medarbetare hörde av sig i helgen för att fråga Stevens om hon tänker ge Rogers sitt stöd ska hon ha svarat i ett sms:

”Herregud, varför tror ni att jag skulle göra det?!”

Stevens och El-Sayed var motståndare i Demokraternas primärval. Splittringen dem emellan grundar sig bland annat i olika syn på Israel, där den sistnämnde beskrivit Israels agerande i Gaza som ett folkmord.