Källor: Optionsdrag i Eks försvarsbolag väcker kritik

Spotify-grundaren Daniel Eks tyska försvarsstartup Helsing har gjort om sitt interna aktieprogram, vilket har skapat missnöje bland anställda, uppger källor för Bloomberg.

Bolaget ska ha bett nuvarande och tidigare anställda att gå med på att byta ut ett personaloptionsprogram mot ett incitamentsprogram utan direkt aktieägande. Flera uppges då ha kontaktat jurister för att undersöka möjligheter att bestrida förändringen.

Helsing uppger för Bloomberg att förändringen var nödvändig efter en bolagsomstrukturering inför en möjlig framtida börsnotering och att de flesta berörda accepterade det nya upplägget.

Förändringen kommer samtidigt som Helsing uppges ta in motsvarande 11 miljarder kronor i en finansieringsrunda.