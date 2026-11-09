Inom Vänsterpartiet är oron stor för att Centerpartiet byter sida, men att släppa regeringskravet är inte aktuellt, uppger V-källor för DN.

De främsta farhågorna uppges vara att C släpper sin röda linje mot SD eller pressar S till en ännu mer högerpräglad överenskommelse än januariavtalet.

V-ledningen uppges samtidigt oroa sig för att den interna ilskan mot S och C gör relationen mellan de rödgröna partierna ännu sämre. Kommunikationschefen Anna Herdy har i ett internt mejl bett alla att avstå från kommentarer till medierna.

”Vi befinner oss i ett mycket känsligt läge i regeringsbildningen. För att vi ska kunna hålla fast vid vår linje och sätta press på Centerpartiet är det viktigt att vi håller ihop och är samordnade i vår kommunikation”, skriver hon.