Donald Trump har suttit klistrad vid tv:n hela dagen, uppger källor i administrationen för CBS News. Han uppges fortfarande vara optimistisk, men orolig inför vad som väntar honom de kommande två åren.

Stämningen i Vita husets västra flygel är spänd, och presidentens medarbetare gör sig redo för hans ilska och frustration de kommande dagarna, enligt källorna.

Av Truth Social att döma tittar Trump på Fox News valvaka, och han gillar inte vad han ser. I en rad inlägg har han klagat på allt från bevakningen och frågorna till programledaren Jessica Tarlov.

”Hon är stendum, men det är hennes röst som irriterar mig. Måste gå någon annanstans tills den där nollan inte är i bild längre”, skriver han.