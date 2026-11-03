Sex gevär och pistoler gör upp när Idaho röstar
Samtidigt som amerikanerna väljer nya guvernörer och tillsätter platserna i representanthuset och senaten hålls en folkomröstning i Idaho. Där ska invånarna bestämma vad som ska bli delstatens officiella vapen, skriver Washington Post.
Valet står mellan sex olika pistoler och gevär. Det går till exempel att rösta på två olika Winchester-gevär eller en Colt Peacemaker-revolver.
Idaho väntas bli den elfte delstaten med ett officiellt vapen.
Detta står på spel i mellanårsvalet
Amerikanerna röstar om samtliga 435 platser i representanthuset och 35 av senatens 100 platser. Därtill ska 36 guvernörer och ett stort antal borgmästare väljas.
I nuläget har Republikanerna makten i båda kamrarna, men det mesta pekar på att Demokraterna kommer få majoritet i representanthuset, och eventuellt även senaten.
Det parti som har övertaget i kongressen kan exempelvis se till att lagar röstas igenom eller blockeras, tillsätta granskningar av presidenten samt väcka riksrättsåtal.
Resultatet brukar ses som en fingervisning om nästa presidentval och väljarnas inställning till den sittande presidentens politik.