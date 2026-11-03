Arkivbild från en vapenbutik i Maine, 2022.

Samtidigt som amerikanerna väljer nya guvernörer och tillsätter platserna i representanthuset och senaten hålls en folkomröstning i Idaho. Där ska invånarna bestämma vad som ska bli delstatens officiella vapen, skriver Washington Post.

Valet står mellan sex olika pistoler och gevär. Det går till exempel att rösta på två olika Winchester-gevär eller en Colt Peacemaker-revolver.

Idaho väntas bli den elfte delstaten med ett officiellt vapen.