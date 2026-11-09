När Finland 2018 började sälja starköl i matbutiker uttrycktes oro för negativa effekter på folkhälsan. Det skriver Adam Danieli och Albin Zettervall vid den marknadsliberala tankesmedjan Timbro på DN Debatt.

Oron visade sig vara obefogad, fortsätter de. 2019 sjönk totalkonsumtionen i landet med 2,9 procent. 2024 – samma år som alkoholgränsen i matbutiker höjdes till åtta procent – fortsatte konsumtionen att minska, och sjönk till en lägre nivå än i Sverige.

”Finländarna klarar av att hantera öl i vanliga butiker – det skulle svenskarna också göra”, skriver debattörerna.