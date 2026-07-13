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Ekonomi

”Kanslerviskaren” – Deutsche Banks revansch i Tyskland

Deutsche Bank CEO Christian Sewing. (Krisztian Bocsi/Bloomberg)

Deutsche Banks vd Christian Sewing har blivit en av näringslivets mest inflytelserika röster i Berlin, skriver Bloomberg. Efter år av kriser och politisk kyla har banken åter tagit…

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Bloomberg

The Chancellor Whisperer: Deutsche Bank’s New Clout in Berlin

After refocusing Deutsche Bank on its home market,…

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