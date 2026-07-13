”Kanslerviskaren” – Deutsche Banks revansch i Tyskland
Deutsche Banks vd Christian Sewing har blivit en av näringslivets mest inflytelserika röster i Berlin, skriver Bloomberg. Efter år av kriser och politisk kyla har banken åter tagit…
Bloomberg
The Chancellor Whisperer: Deutsche Bank’s New Clout in Berlin
After refocusing Deutsche Bank on its home market,…
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