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Den tidigare smittskyddstoppen Anthony Fauci. (Allison Robbert/AP/TT)
CoronavirusetSmittan i USA

Kaosförhör i senaten – upprepade svar 100 gånger

Av Alice Hermansson
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Det blev dramatiskt i senaten när USA:s tidigare smittskyddschef Anthony Fauci frågades ut av republikanerna, rapporterar flera amerikanska medier. Förhöret handlade om Faucis hantering av coronapandemin och kritiker hävdar att han dolde information från den amerikanska befolkningen.

Fauci vägrade dock att svara på senatorernas frågor och hänvisade i stället till det femte tillägget i den amerikanska grundlagen, som innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Den tidigare smittskyddstoppen ska ha åberopat sin konstitutionella rätt över 100 gånger, på inrådan av sina advokater.

En av Faucis främsta kritiker är utskottets ordförande, republikanen Rand Paul. Han har länge hävdat att coronaviruset spreds från ett laboratorium i Kina, något som han menar att Fauci har mörklagt.

– Rand Paul är sjukligt besatt av mig, uppgav Fauci under förhöret.

Rand Paul kräver att den tidigare smittskyddstoppen straffas för beteendet under förhöret
NBC News
Demokrater hävdar att republikanerna sysslar med häxjakt
www.politico.com
Trump kallar Fauci för ”galen” i ett inlägg på Truth Social
thehill.com
Teorin om att viruset spreds från ett laboratorium har inte vetenskapligt stöd
BBC
Anthony Fauci benådades av Joe Biden
Aftonbladet
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