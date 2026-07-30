Trumps attack mot förre rådgivaren: ”Litade inte på honom”

Anthony Fauci och Donald Trump under en presskonferens i början av pandemin 2020.

Donald Trump attackerar den tidigare amerikanske smittskyddschefen Anthony Fauci i ett inlägg på sociala medier. Presidenten kallar honom bland annat för ”galen” och ”oärlig”.

Uttalandet görs samtidigt som Fauci förhörs i senaten om sin hantering av coronapandemin. Republikaner har länge hävdat att smittskyddsexperten mörklagt information om virusets ursprung. Det hävdar även den amerikanske presidenten i sitt inlägg.

”Jag sa redan från början att viruset kom från laboratoriet i Wuhan i Kina. Fauci hävdade envist motsatsen och försökte hela tiden skydda Kina”, skriver Trump.

Fauci var Vita husets särskilde rådgivare under coronapandemin och USA:s smittskyddschef under Trumps första mandatperiod. Men i efterhand menar Trump att han inte lyssnade på Faucis expertis och att han ”litade mindre och mindre” på honom.