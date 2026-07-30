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Anthony Fauci och Donald Trump under en presskonferens i början av pandemin 2020. (Alex Brandon / AP)
CoronavirusetSmittan i USA

Trumps attack mot förre rådgivaren: ”Litade inte på honom”

Av Alice Hermansson
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Donald Trump attackerar den tidigare amerikanske smittskyddschefen Anthony Fauci i ett inlägg på sociala medier. Presidenten kallar honom bland annat för ”galen” och ”oärlig”.

Uttalandet görs samtidigt som Fauci förhörs i senaten om sin hantering av coronapandemin. Republikaner har länge hävdat att smittskyddsexperten mörklagt information om virusets ursprung. Det hävdar även den amerikanske presidenten i sitt inlägg.

”Jag sa redan från början att viruset kom från laboratoriet i Wuhan i Kina. Fauci hävdade envist motsatsen och försökte hela tiden skydda Kina”, skriver Trump.

Fauci var Vita husets särskilde rådgivare under coronapandemin och USA:s smittskyddschef under Trumps första mandatperiod. Men i efterhand menar Trump att han inte lyssnade på Faucis expertis och att han ”litade mindre och mindre” på honom.

Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
Anthony Fauci vägrade svara på senatorernas frågor
NBC News
Demokrater hävdar att republikanerna sysslar med häxjakt
www.politico.com
Teorin om att viruset spreds från ett laboratorium har inte vetenskapligt stöd
BBC
Anthony Fauci benådades av Joe Biden
Aftonbladet
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