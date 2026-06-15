Kap Verdes hjälte lägst värderad i landslaget
Kap Verdes målvakt Vozinha, som till stor del låg bakom lagets 0-0-skräll mot Spanien, är landslagets lägst värderade spelare. Det rapporterar brasilianska O Globo.
Den nyblivne 40-årige hjälten värderas enligt sajten Transfermarkt till 50 000 euro. Det förklaras delvis av hans ålder, enligt O Globo. Till vardags spelar han i GD Chaves i den portugisiska andraligan.
Kap Verdes dyraste spelare är Logan Costa, som spelar i spanska Villarreal. Han är värderad till 15 miljoner euro.
Det spanska landslaget är värt 22 gånger så mycket som Kap Verdes, enligt Transfermarkt.
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