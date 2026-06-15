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Vozinha under matchen mot Spanien den 15 juni 2026. (Jacob Kupferman /AP/TT)
Fotbolls-VMGruppspelet

Kap Verdes hjälte lägst värderad i landslaget

Av Kinga Sandén
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Kap Verdes målvakt Vozinha, som till stor del låg bakom lagets 0-0-skräll mot Spanien, är landslagets lägst värderade spelare. Det rapporterar brasilianska O Globo.

Den nyblivne 40-årige hjälten värderas enligt sajten Transfermarkt till 50 000 euro. Det förklaras delvis av hans ålder, enligt O Globo. Till vardags spelar han i GD Chaves i den portugisiska andraligan.

Kap Verdes dyraste spelare är Logan Costa, som spelar i spanska Villarreal. Han är värderad till 15 miljoner euro.

Det spanska landslaget är värt 22 gånger så mycket som Kap Verdes, enligt Transfermarkt.

Det senaste som Real Madrid betalade för en av de spanska landslagsspelarna skulle räcka till att köpa hela Kap Verdes landslag (portugisiska)
oglobo.globo.com
Vozinha i tårar efter matchen
Aftonbladet
Kap Verde rankat 69 i världen
Expressen
Vozinha fick 1,5 miljoner nya följare på Instagram under matchen – Kap Verde har en halv miljon invånare
Sveriges Television
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