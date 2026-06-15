Superskräll i VM – 0-0 mellan Spanien och Kap Verde
Guldfavoriten Spanien spelade sin första match i fotbolls-VM mot önationen Kap Verde. Många trodde att segern var garanterad för Spanien – men matchen slutade 0–0.
– Så trögt, så tempofattigt, så idélöst, säger SVT:s expert Bojan Djordjic.
Det är det första året någonsin som Kap Verde är med i VM, och de har mycket att tacka målvakten Vozinha för. Spanien hade flera målchanser under andra halvlek, men på grund av 40-åringens räddningar spräckte de aldrig nollan.
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