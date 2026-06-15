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Sabri Lamouchi under matchen mot Sverige. (Moises Castillo /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Tunisien sparkar tränaren efter fiaskot mot Sverige

Av Kinga Sandén
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Tunisiens fotbollsförbund sparkar tränaren Sabri Lamouchi efter att laget krossats av Sverige i sin första VM-match natten till måndagen. Det rapporterar Reuters.

Han ska ersättas av den mångårige spelaren och tränaren Mondher Kebaier under resten av gruppspelet, skriver fotbollsförbundet i sociala medier. Vad som ska ske därnäst är oklart.

Lamouchi utsågs till förbundskapten i januari och har bara vunnit en av de fem landskamperna sedan dess, enligt Yle Sport.

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Nästa match för Tunisien är mot Japan på lördag kväll
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Den första tränaren som fått sparken efter bara en match
yle.fi
Bara timmar efter förlusten mot Sverige kom rapporter om att Lamouchi fått sparken
Sveriges Television
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