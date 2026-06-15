Tunisien sparkar tränaren efter fiaskot mot Sverige

Tunisiens fotbollsförbund sparkar tränaren Sabri Lamouchi efter att laget krossats av Sverige i sin första VM-match natten till måndagen. Det rapporterar Reuters.

Han ska ersättas av den mångårige spelaren och tränaren Mondher Kebaier under resten av gruppspelet, skriver fotbollsförbundet i sociala medier. Vad som ska ske därnäst är oklart.

Lamouchi utsågs till förbundskapten i januari och har bara vunnit en av de fem landskamperna sedan dess, enligt Yle Sport.