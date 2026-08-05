Kapten Krüger blir kvar i Djurgården: ”Glädjande”
Djurgårdens skadedrabbade lagkapten Marcus Krüger har i sommar funderat på sin framtid – och nu har 36-åringen bestämt sig för att bli kvar i Stockholmslaget. Det skriver klubben på sin hemsida.
Till en början ska 36-åringen ingå i en rehabgrupp, men förhoppningen är att han ska kunna spela under säsongen.
– Vi ska ta det ett steg i taget, men det är oerhört glädjande att han har fått de svar han har fått under sommaren, säger sportchefen Marcus Due-Boje.
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