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Djurgårdens Marcus Krüger inför en Röglematch i januari. (CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN)
SHL 26/27

Kapten Krüger blir kvar i Djurgården: ”Glädjande”

Av Marcus Lindén
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Djurgårdens skadedrabbade lagkapten Marcus Krüger har i sommar funderat på sin framtid – och nu har 36-åringen bestämt sig för att bli kvar i Stockholmslaget. Det skriver klubben på sin hemsida.

Till en början ska 36-åringen ingå i en rehabgrupp, men förhoppningen är att han ska kunna spela under säsongen.

– Vi ska ta det ett steg i taget, men det är oerhört glädjande att han har fått de svar han har fått under sommaren, säger sportchefen Marcus Due-Boje.

I morgon ska Krüger börja träna med laget
pressmeddelande · www.difhockey.se
”Marcus är viktig för oss både på och utanför isen”
Expressen
Krüger missade slutet av förra säsongen på grund av skada
hockeynews.se
Med sin rutin har han varit med och tagit laget tillbaka till SHL
Aftonbladet
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