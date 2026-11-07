Karl Bushby med sin mamma Angela Bushby när han återvände till staden Hull i veckan.

Brittiske Karl Bushby har ägnat de senaste 28 åren åt uppdraget att korsa världen till fots. Nu har han återvänt hem och återförenats med sin familj, däribland sin 36-åriga son och ett barnbarn han aldrig träffat.

Målgången var förenad med både glädje och ångest, erkänner Bushby. Omställningen från att ha ett tydligt syfte och vara på ett ständigt äventyr, till att som 57-åring flytta in hos sin mamma i staden Hull kommer att vara stor.

– Slutet har alltid känts så långt borta. Nu plötsligt har det känts som att tiden har komprimerats. Det är skrämmande. Mitt liv är som att stirra in i ett svart hål just nu, säger han.

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