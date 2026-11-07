U2 släpper den nya plattan ”Carnaval de Luz” den 13 november. I en intervju med The Guardian säger the Edge att målet var att göra musik ”bara U2 kan göra”.

På albumet finns något alldeles unikt – nämligen den sista sången countrystjärnan Dolly Parton någonsin spelade in.

– Att sjunga med henne är att bli lite generad, och det är inte falsk blygsamhet, säger Bono om duetten.

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