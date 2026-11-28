Att spela gitarr och sjunga har blivit svårare med Parkinsons sjukdom. Det berättar Morten Harket i en intervju med The Guardian.

Sångaren i det norska bandet A-ha med den eviga 80-talshiten ”Take on me” uttrycker beundran över kroppens mysterier.

– Diagnosen knäckte mig inte, men den satte brutalt och effektivt stopp för allt jag gjorde, säger han, och berättar att han har fått sätta ihop sig själv igen.

Det har han gjort även bokstavligt: till det nya soloalbumet Human grace har den 67-årige artisten grävt fram gamla inspelningar av sin röst.

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