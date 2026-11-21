För författaren Andrev Walden har succén efter romanen ”Jävla karlar” resulterat i att han kan skriva böcker på heltid. Det säger han till TT.

– Den friheten var allt jag drömt om, att vara helt fri att vistas i ett enda universum. Jag har separationsångest nu, jag fattar också att den friheten är skör.

Nu är han aktuell med den nya boken ”Oheligt hantverk”. Till skillnad från ”Jävla karlar” är handlingen inte självupplevd, men handlar fortfarande om barn som tvingas växa upp utan något skyddsnät.

Samtidigt har den filmatiserade versionen av ”Jävla karlar” precis gått upp på bio, något som Walden beskriver som en ”chockartad upplevelse” men att filmen också är ”väldigt vacker”.

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