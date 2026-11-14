Max Richters vemodiga ”On the Nature of Daylight” har hörts i filmer och serier som ”Arrival”, ”The Last of Us” och ”Hamnet”. Själv börjar kompositören tröttna på att stycket dyker upp överallt. I en intervju med The New Yorker berättar han att han försökte få ”Hamnet”-regissören att välja annan musik.

– Jag sa att stycket har varit med i massor av filmer och att vi behöver nyskriven musik, säger han.

Richter jämför med sin egen relation till Vivaldis musik. Han älskade den som barn, men började hata den när den hördes överallt, bland annat i reklamer.

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