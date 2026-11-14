Renate Reinsves senaste roll som Lisbet i den norsk-rumänska dramafilmen ”Fjord” är olik allt annat hon tidigare gjort.

Filmen är baserad på en sann historia om en kristen familj som flyttar från Rumänien till Norge och anklagas för att ha misshandlat sina barn. Reinsve beskriver Lisbet som tystlåten och stillsam. En motsats till de roller hon spelat i exempelvis ”Världens värsta människa” och ”Sentimental Value”.

– Hon är aldrig frispråkig. Hon låter sin man tala för henne. Jag blev nyfiken på hur det skulle kännas, eftersom hon är så olik mig. Att gå in i de där delarna av en person och hitta medkänsla och vara öppen, inte döma dem, säger Reinsve i en intervju med BBC.

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