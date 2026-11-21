Skådespelerskan Ella Bruccoleri har blivit ett namn på allas läppar i samband med BBC:s storserie ”The other Bennet sister” som hade premiär förra året.

Men hennes framgångar har inte varit självklara, säger hon i en intervju med Telegraph. Det tog henne sju år att komma in på Oxford School of Drama 2016. Efter det har hon arbetat i branschen i tio år, utan att ha känt att hon nått sitt stora genomslag.

Envisheten säger hon att hon har sin mamma att tacka för.

– Mamman uppmuntrade den unga Ella att ”aldrig ha en plan B – för om du har det kommer du till slut att falla tillbaka på den”.

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