Han låg på sjukhus när kriget bröt ut: ”Inte mitt land”
Den ryske regissören Andrej Zvjagintsev hyllades av Kreml i samband med sin långfilmsdebut men klassas nu som utländsk agent. I en intervju med The Guardian säger han att Ryssland har förändrats så kraftigt – och så många gånger – sedan millennieskiftet att det är svårt att överblicka.
Sommaren 2022 hamnade han i koma efter en bakterieinfektion och var nära att mista livet. Han tillbringade elva månader på sjukhus i Tyskland, och var inlagd när han fick höra att Ryssland gått in i Ukraina.
– Min första tanke var att det inte längre var mitt land, och att jag måste lära mig att leva i ett annat land.
Läs hela intervjun via länken nedan.
Om intervjuer
Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.
Om Omni-helg
Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.