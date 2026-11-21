Den ryske regissören Andrej Zvjagintsev hyllades av Kreml i samband med sin långfilmsdebut men klassas nu som utländsk agent. I en intervju med The Guardian säger han att Ryssland har förändrats så kraftigt – och så många gånger – sedan millennieskiftet att det är svårt att överblicka.

Sommaren 2022 hamnade han i koma efter en bakterieinfektion och var nära att mista livet. Han tillbringade elva månader på sjukhus i Tyskland, och var inlagd när han fick höra att Ryssland gått in i Ukraina.

– Min första tanke var att det inte längre var mitt land, och att jag måste lära mig att leva i ett annat land.

Läs hela intervjun via länken nedan.