Malin Åkerman: Hörde mörka röster och hade hjärnspöken
Den svenska Hollywoodstjärnan Malin Åkerman brottades med hjärnspöken och mörka röster i sitt huvud när karriären plötsligt tog en vändning. I en intervju med Vogue berättar hon om hur Netflixsåpan ”The hunting wives” förändrade allt.
– När ”Hunting Wives” dök upp kände jag bara: Åh, det här var precis den vitamininjektion jag behövde för att återfå passionen för mitt arbete.
Äntligen fick hon känna sig relevant i sin bransch igen, förklarar hon. Detta efter att ha längtat efter att få prova på drama i stället för romantiska komedier.
Läs hela intervjun via länken nedan.
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