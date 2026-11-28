Den svenska Hollywoodstjärnan Malin Åkerman brottades med hjärnspöken och mörka röster i sitt huvud när karriären plötsligt tog en vändning. I en intervju med Vogue berättar hon om hur Netflixsåpan ”The hunting wives” förändrade allt.

– När ”Hunting Wives” dök upp kände jag bara: Åh, det här var precis den vitamininjektion jag behövde för att återfå passionen för mitt arbete.

Äntligen fick hon känna sig relevant i sin bransch igen, förklarar hon. Detta efter att ha längtat efter att få prova på drama i stället för romantiska komedier.

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