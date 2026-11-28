Marie Ulven Ringheim, mer känd under artistnamnet Girl in Red, tar i svenska dramat ”Låga förväntningar” på allvar plats som skådespelare. I filmen spelar hon en artist vars karriär börjat gå dåligt, och därför återvänder hon till sin hemstad och börjar arbeta som lärare.

Hon känner igen sig, säger hon i en intervju med TT.

– Jag tror att alla artister känner tvivel, och att artister och skådespelare borde känna tvivel. Vad man än gör, borde man känna tvivel, så länge det inte paralyserar.

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