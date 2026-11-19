Skidstjärnan Frida Karlsson vittnade under onsdagen för andra gången mot den man i 65-årsåldern som misstänks ha förföljt henne i över ett år. Efteråt säger hon till Expressen att hon tycker det är skönt att ha det överstökat.

– Det var tufft, så klart. Man måste bara ta tag i den skiten, säger Karlsson.

Mannen dömdes redan 2025 för att ha stalkat Karlsson. Han fick då villkorlig dom och skadestånd på 40 000 kronor. Men trots domen har han fortsatt försöka kontakta Karlsson.