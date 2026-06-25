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Nike Örbrink (KD) är öppen för att samarbeta med Sverigedemokraterna i Stockholms stad efter nästa val. (Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT)
Politik

KD-topp i Stockholm kan tänka sig SD-samarbete

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Fram till årets val har Kristdemokraterna i Stockholms stad vägrat att styra kommunen tillsammans med Sverigedemokraterna. Men nu verkar partiet ha omvärderat den hållningen, skriver DN.

Till tidningen säger Nike Örbrink – som sitter i KD:s nationella partistyrelse och är gruppledare för partiet i Stockholms stad – att hon kan tänka sig samarbete med alla partier efter valet.

– Jag vill gärna styra med Alliansen, men jag har aldrig gjort någon annan bedömning än den partiet gör nationellt, säger Örbrink till DN.

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