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Frankrikes Kylian Mbappé under matchen mot Marocko tidigare i juli. (Martin Meissner /AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Kebabbråk gör att Mbappé utmålas som ”diktatorn”

Av Patrik Dahlin
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Den franske storstjärnan Kylian Mbappé framställs som ”diktatorn” i mängder av memes och AI-genererade klipp under VM. Men öknamnet kom till redan 2024, skriver New York Times.

VM-fans har pekat på hur Mbappé på ett ”diktatoriskt” sätt instruerar allt från arenapersonal till domare, men första gången han blev kallad diktator var under en varumärkeskonflikt om en kebabmeny i Marseille.

Kebabrestaurangens ägare, Marseille-supportern och influeraren Mohamed Henni, hade använt Mbappés namn i beskrivningen till en av sina rätter. Det uppskattades inte av Mbappés advokat som krävde att namnet skulle bort från menyn.

I ett kritiskt inlägg, som nådde två miljoner Instagram-användare, svarade Henni.

”Mbappé har gjort sitt namn till en diktatur”.

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