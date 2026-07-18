Kebabbråk gör att Mbappé utmålas som ”diktatorn”

Frankrikes Kylian Mbappé under matchen mot Marocko tidigare i juli.

Den franske storstjärnan Kylian Mbappé framställs som ”diktatorn” i mängder av memes och AI-genererade klipp under VM. Men öknamnet kom till redan 2024, skriver New York Times.

VM-fans har pekat på hur Mbappé på ett ”diktatoriskt” sätt instruerar allt från arenapersonal till domare, men första gången han blev kallad diktator var under en varumärkeskonflikt om en kebabmeny i Marseille.

Kebabrestaurangens ägare, Marseille-supportern och influeraren Mohamed Henni, hade använt Mbappés namn i beskrivningen till en av sina rätter. Det uppskattades inte av Mbappés advokat som krävde att namnet skulle bort från menyn.

I ett kritiskt inlägg, som nådde två miljoner Instagram-användare, svarade Henni.

”Mbappé har gjort sitt namn till en diktatur”.