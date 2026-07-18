Krönikor: ”Gaslighting på en stratosfärisk skala”
När VM börjar närma sig sitt slut är de svenska fotbollskrönikörerna fundersamma över vilket sorts mästerskap det egentligen har varit.
I Aftonbladet skräder Simon Bank inte orden när han skriver om relationen mellan Fifa-presidenten Gianni Infantinos och Donald Trump. Bank kallar Infantinos inställsamhet gentemot Trump för ”förnedrande” – inte minst Fifa-basens ord om att mästerskapet visar att världen, USA och Fifa ”har vunnit”.
”Det är gaslighting på en stratosfärisk skala”, skriver Bank.
Även DN:s Johanna Frändén resonerar kring Trumps påverkan på Fifa, samt framhåller att man inte ska glömma att supportrar från vissa länder inte släpptes in i USA. Men trots alla skönhetsfläckor landar hon ändå i att välja glädjen.
”Fotbolls-VM är när allt kommer omkring det finaste vi har”, avslutar Frändén.