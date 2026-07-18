Krönikor: ”Gaslighting på en stratosfärisk skala”

Under natten till fredagen deltog Argentinas Lionel Messi i ett panelsamtal i New York, där han frågades ut av den tidigare NFL-stjärnan Tom Brady. Ett evenemang som Simon Bank och Olof Lundh också är kritiska till.

När VM börjar närma sig sitt slut är de svenska fotbollskrönikörerna fundersamma över vilket sorts mästerskap det egentligen har varit.

I Aftonbladet skräder Simon Bank inte orden när han skriver om relationen mellan Fifa-presidenten Gianni Infantinos och Donald Trump. Bank kallar Infantinos inställsamhet gentemot Trump för ”förnedrande” – inte minst Fifa-basens ord om att mästerskapet visar att världen, USA och Fifa ”har vunnit”.

”Det är gaslighting på en stratosfärisk skala”, skriver Bank.

Även DN:s Johanna Frändén resonerar kring Trumps påverkan på Fifa, samt framhåller att man inte ska glömma att supportrar från vissa länder inte släpptes in i USA. Men trots alla skönhetsfläckor landar hon ändå i att välja glädjen.

”Fotbolls-VM är när allt kommer omkring det finaste vi har”, avslutar Frändén.