Infantino till Trump: ”Hade inte blivit succé utan dig”

USA:s president Donald Trump och Fifa-presidenten Gianni Infantino under pressträffen i New York. Framför dem syns VM-bucklan.

Under en gemensam pressträff med Donald Trump passade Fifas president Gianni Infantino i natt på att hylla den amerikanske presidenten, rapporterar flera medier.

– Du behöver inga komplimanger, herr president, men det här världsmästerskapet hade inte blivit en sådan otrolig succé utan dig, sa Infantino.

När Trump fick ordet kallade han årets fotbolls-VM för ”ett av de absolut bästa sportevenemangen genom alla tider”.

Men han passade också på att hävda att han egentligen vann presidentvalet 2020, samt tog upp Fifas kontroversiella beslut att skjuta upp den amerikanske anfallsstjärnan Folarin Baloguns avstängning.

– Det har varit några oförglömliga ögonblick. Förmodligen var det mest oförglömliga när de gav honom ett rött kort och jag behövde ringa Gianni, sa Trump.