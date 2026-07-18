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Viktor Gyökeres i VM-matchen mot Tunisien. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
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Fotbollsboom hos frisörer – Gyökeres-klippning hetast

Av Patrik Dahlin
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Unga svenskar tar inspiration från några av VM:s största stjärnor när de går till frisören, skriver Svenska Dagbladet. Tidningen har talat med frisörer som inte sällan visas bilder på spelare som Lamine Yamal och Cristiano Ronaldo innan de greppar saxen.

Enligt Mohamad Haj Osman, som regelbundet har klippt flera svenska landslagsspelare, råder det ingen tvekan om vem som inspirerar mest. Och det är varken Yamal eller Ronaldo.

– 90 procent av de unga killarna jag klipper vill bli klippta som Gyökeres.

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Fotbolls-VMMästerskapetFotbollLamine YamalCristiano RonaldoViktor Gyökeres