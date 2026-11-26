En bild som den nordkoreanska regimen delat. Kim Jong-Un på plats vid en kärnenergianläggning i landet.

Nordkoreas diktator Kim Jong-Un vill utöka landets kärnvapenarsenal och placera ut taktiska kärnvapen på flera olika platser, rapporterar Reuters.

Diktatorn besökte en av landets kärnenergianläggningar under onsdagen, enligt den statligt kontrollerade nyhetsbyrån KCNA. Där förklarade han att landet är och förblir en kärnvapenmakt.