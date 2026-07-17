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Kinas utrikesminister Wang Yi under ett besök i Norge tidigare i juli. (Javad Parsa/NTB)
MellanösternkrisenIrankriget

Kina och Pakistan uppmanar USA och Iran till ny vapenvila

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Kina och Pakistan uppmanar i ett gemensamt uttalande Iran och USA att ingå en ny vapenvila och återvända till förhandlingsbordet, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Uttalandet kommer efter att de två asiatiska ländernas utrikesministrar möttes i Shanghai under torsdagen. Enligt Reuters menar Kinas utrikesminister Wang Yi att Iran och USA borde fullfölja de åtaganden som de enades om i det samförståndsavtal som undertecknades i juni, men som sedermera ser ut att ha brutits.

Under fredagen har USA och Iran utväxlat attacker för sjätte dagen i rad, skriver CNN.

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