Kina och Pakistan uppmanar USA och Iran till ny vapenvila

Kinas utrikesminister Wang Yi under ett besök i Norge tidigare i juli.

Kina och Pakistan uppmanar i ett gemensamt uttalande Iran och USA att ingå en ny vapenvila och återvända till förhandlingsbordet, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Uttalandet kommer efter att de två asiatiska ländernas utrikesministrar möttes i Shanghai under torsdagen. Enligt Reuters menar Kinas utrikesminister Wang Yi att Iran och USA borde fullfölja de åtaganden som de enades om i det samförståndsavtal som undertecknades i juni, men som sedermera ser ut att ha brutits.

Under fredagen har USA och Iran utväxlat attacker för sjätte dagen i rad, skriver CNN.