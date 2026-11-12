Kinas spioner har länge jagat ny teknik i Silicon Valley
Kinesiskt spionage har i årtionden varit en öppen hemlighet i Silicon Valley. Men amerikanska techjättar har ibland motarbetat FBI:s utredningar av rädsla för skandaler och sjunkan…
Washington Post
China’s spies have long been rampant in Silicon Valley
Nvidia’s Jensen Huang had an affair with a suspect…
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