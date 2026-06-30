Kinesisk AI-modell sägs vara tränad på inhemska chip

Meituan driver Kinas största plattform för mat- och hemleveranser. Bolaget är mest känt för sina gula leveransbud och drönare på Kinas gator, men kliver nu fram som en tung AI-aktör.

Det kinesiska teknik- och matleveransbolaget Meituan har släppt en ny AI-modell som enligt bolaget är den första i sin storleksklass som tränats enbart på inhemskt tillverkade chip. Det rapporterar AFP.

Enligt Meituan har AI-modellen LongCat-2.0 en kapacitet jämförbar med Googles Gemini 3.1, som släpptes i februari. Om uppgiften stämmer är det ett genombrott för Kinas AI-industri.

Kina har på senare tid satsat hårt på den egna chipindustrin, som svar på USA:s exportrestriktioner mot Nvidias avancerade chip.