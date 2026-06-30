Kinesisk AI-modell sägs vara tränad på inhemska chip
Det kinesiska teknik- och matleveransbolaget Meituan har släppt en ny AI-modell som enligt bolaget är den första i sin storleksklass som tränats enbart på inhemskt tillverkade chip. Det rapporterar AFP.
Enligt Meituan har AI-modellen LongCat-2.0 en kapacitet jämförbar med Googles Gemini 3.1, som släpptes i februari. Om uppgiften stämmer är det ett genombrott för Kinas AI-industri.
Kina har på senare tid satsat hårt på den egna chipindustrin, som svar på USA:s exportrestriktioner mot Nvidias avancerade chip.
bakgrund
Meituan
Wikipedia (en)
Meituan (Chinese: 美团; pinyin: Měituán; formerly Meituan–Dianping) is a Chinese technology company that operates a platform for local services including on‑demand food delivery, in‑store services and consumer reviews under the Dazhong Dianping brand, hotel and travel bookings, and instant retail. The company is headquartered in Beijing and was founded in 2010 by Wang Xing. The company launched an initial public offering on the Hong Kong Stock Exchange in September 2018. By the end of 2024, Meituan had over 770 million annual transacting users and over 14.5 million annual active merchants on its platform. Its international brand name used outside of mainland China is Keeta.
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