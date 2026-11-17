Klarna slår förhandstipsen – växer snabbt i USA
Klarna redovisade en justerad rörelsevinst på 21 miljoner dollar under tredje kvartalet, vilket var bättre än analytikerna väntat sig. Det totala värdet av betalningarna via Klarna, GMV, ökade med 10 procent till 36,1 miljarder dollar. I USA var tillväxten hela 24 procent.
Betaljätten tjänade också mer pengar per kund och transaktion, samtidigt som avsättningarna för kreditförluster minskade.
Vd Sebastian Siemiatkowski ser ljust på årets avslutning.
– Vi kommer nog att gå mot ett rekord både för ett fjärde kvartal och för ett helår, säger han till DI.
Tredje kvartalet 2026
Omsättning: 1 009 miljoner dollar
Väntat (S&P Global): 964 miljoner dollar
2025: 903 miljoner dollar
Justerat rörelseresultat: 21 miljoner dollar
Väntat (S&P Global): 17,8 miljoner dollar
2025: -14 miljoner dollar
Gross merchandise value (GMV): 36,1 miljarder dollar
2025: 32,7 miljarder dollar