Klarna redovisade en justerad rörelsevinst på 21 miljoner dollar under tredje kvartalet, vilket var bättre än analytikerna väntat sig. Det totala värdet av betalningarna via Klarna, GMV, ökade med 10 procent till 36,1 miljarder dollar. I USA var tillväxten hela 24 procent.

Betaljätten tjänade också mer pengar per kund och transaktion, samtidigt som avsättningarna för kreditförluster minskade.

Vd Sebastian Siemiatkowski ser ljust på årets avslutning.

– Vi kommer nog att gå mot ett rekord både för ett fjärde kvartal och för ett helår, säger han till DI.