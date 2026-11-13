Pokémonfeber lyfter Asmodees vinst mer än väntat
Brädspelsbolaget Asmodees försäljning ökade med 37 procent i det gångna kvartalet, klart mer än väntat. Den organiska tillväxten steg till drygt 33 procent från 23 procent samma period i fjol. Analytikerna hade räknat med att den skulle bromsa in till 19 procent.
Bakom tillväxten ligger en kraftig ökning av samlarkortspel, som ökade med cirka 52 procent, drivet av Pokémons 30-årsjubileum.
Den starka försäljningsökningen förbättrade även Embraceravknoppningens vinst och lönsamhet. Den justerade rörelsevinsten ökade 54 procent och den justerade rörelsemarginalen ökade till 19,2 procent från 17 procent för ett år sedan.
Andra kvartalet 2026/27
Omsättning: 551,8 miljoner euro
Väntat (Infront): 490 miljoner euro
2025: 403,4 miljoner euro
Justerat rörelseresultat: 105,9 miljoner euro
Väntat (Infront): 89 miljoner euro
2025: 68,6 miljoner euro