Brädspelsbolaget Asmodees försäljning ökade med 37 procent i det gångna kvartalet, klart mer än väntat. Den organiska tillväxten steg till drygt 33 procent från 23 procent samma period i fjol. Analytikerna hade räknat med att den skulle bromsa in till 19 procent.

Bakom tillväxten ligger en kraftig ökning av samlarkortspel, som ökade med cirka 52 procent, drivet av Pokémons 30-årsjubileum.

Den starka försäljningsökningen förbättrade även Embraceravknoppningens vinst och lönsamhet. Den justerade rörelsevinsten ökade 54 procent och den justerade rörelsemarginalen ökade till 19,2 procent från 17 procent för ett år sedan.