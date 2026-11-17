Disneys vinst och försäljning överträffade analytikernas förväntningar under det gångna kvartalet. Framför allt gick tv-streamingtjänsterna Disney+ och Hulu starkt, med ökade abonnemangs- och annonsintäkter.

Tittandet på Marvels superhjältefilmer mer än fördubblades när fansen återvände till gamla ”Spiderman”- och ”Avengers”-filmer i samband med årets biopremiärer.

Samtidigt fortsätter Disney att spara och ytterligare tusentals kan tvingas lämna bolaget. ”Omstruktureringen handlar inte så mycket om åtstramningar som om att permanent sänka kostnaderna och samtidigt säkra den fortsatta vinsttillväxten”, skriver Bloombergs analytiker i en kommentar.

Aktien stiger ett par procent på Wall Street efter rapporten.