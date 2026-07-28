Klart: Zinedine Zidane blir ny fransk förbundskapten

Zidane till vänster presenteras som ny förbundskapten för Frankrike.

Som väntat tar Zinedine Zidane över rodret och blir förbundskapten för Frankrikes herrlandslag i fotboll.

– Det här är det allra största, säger han.

Under de senaste fyra-fem åren har ikonen tackat nej till en lång rad erbjudanden från olika klubblag, berättar han vid en pressträff.

– Jag tackade nej till alla för det franska landslagets skull. Det var det enda jag ville göra efter Real Madrid, säger 54-åringen.

Kontraktet sträcker sig över fyra år.