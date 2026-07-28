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Zidane till vänster presenteras som ny förbundskapten för Frankrike. (Aurelien Morissard /AP/TT)
Fotbollens silly season

Klart: Zinedine Zidane blir ny fransk förbundskapten

Av Marcus Lindén
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Som väntat tar Zinedine Zidane över rodret och blir förbundskapten för Frankrikes herrlandslag i fotboll.

– Det här är det allra största, säger han.

Under de senaste fyra-fem åren har ikonen tackat nej till en lång rad erbjudanden från olika klubblag, berättar han vid en pressträff.

– Jag tackade nej till alla för det franska landslagets skull. Det var det enda jag ville göra efter Real Madrid, säger 54-åringen.

Kontraktet sträcker sig över fyra år.

Han beskriver det som den bästa dagen i tränarkarriären (franska)
www.franceinfo.fr
Föregångaren Didier Deschamps hade jobbet i 14 år (franska)
www.ici.fr
Zidane om sitt spelsätt: ”Ni får se snart” (franska)
rmcsport.bfmtv.com
Han beskriver det som en ”dröm” (franska)
www.leparisien.fr
Frankrike förlorade bronsmatchen i VM
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