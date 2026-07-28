Klart: Zinedine Zidane blir ny fransk förbundskapten
Som väntat tar Zinedine Zidane över rodret och blir förbundskapten för Frankrikes herrlandslag i fotboll.
– Det här är det allra största, säger han.
Under de senaste fyra-fem åren har ikonen tackat nej till en lång rad erbjudanden från olika klubblag, berättar han vid en pressträff.
– Jag tackade nej till alla för det franska landslagets skull. Det var det enda jag ville göra efter Real Madrid, säger 54-åringen.
Kontraktet sträcker sig över fyra år.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen