Taha Ali på väg att lämna MFF: ”Nära en ny klubb”

Malmö FF-stjärnan Taha Ali kommer inte till spel i söndagens match mot IFK Göteborg i allsvenskan eftersom han är på väg att säljas.

– Han är nära en ny klubb så vi har valt att ta honom ur truppen, säger MFF:s sportchef Philip Berglund till TV4.

28-åringen spelade VM för Sverige och har kopplats ihop med grekiska Paok från Thessaloniki.