Taha Ali på väg att lämna MFF: ”Nära en ny klubb”
Malmö FF-stjärnan Taha Ali kommer inte till spel i söndagens match mot IFK Göteborg i allsvenskan eftersom han är på väg att säljas.
– Han är nära en ny klubb så vi har valt att ta honom ur truppen, säger MFF:s sportchef Philip Berglund till TV4.
28-åringen spelade VM för Sverige och har kopplats ihop med grekiska Paok från Thessaloniki.
bakgrund
Taha Ali
Wikipedia (sv)
Taha Abdi Ali, född 1 juli 1998 i Spånga församling i Stockholms län, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Malmö FF i Allsvenskan och det svenska landslaget. Han har tidigare spelat för Spånga IS, Bromstens IK, Helsingborgs IF, Sundbybergs IK, IFK Stocksund, Sollentuna FK, Örebro SK och Västerås SK. Ali spelade sex landskamper och gjorde ett mål mellan 2018 och 2019 för Sveriges futsallandslag. På klubbnivå spelade han för Nacka Juniors FF och Hammarby Futsal i Svenska Futsalligan.
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