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Andrea Pirlo sommaren 2022. (AP)
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Rysskoppling stoppar Pirlo från att bli förbundskapten

Av Marcus Lindén
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Den italienska fotbollslegendaren Andrea Pirlo har informerats om att han inte blir ny förbundskapten för Italien, meddelar Pirlo på Instagram.

Anledningen är att Pirlo är ambassadör för det ryska spelbolaget Fonbet. Samarbetet har lett till het debatt och flera italienska politiker har varit skarpt kritiska.

Pirlo uppger att han har följt debatten ”med stor bitterhet” eftersom han själv ser samarbetet som strikt kommersiellt.

”Att tillskriva detta samarbete en politisk innebörd innebär att man tillskriver mig åsikter som jag aldrig har uttryckt och som jag inte delar”, skriver han.

Pirlo blev ratad samma dag som han egentligen skulle skriva på ett fyraårskontrakt, enligt La Stampa.

Pirlos dröm om att coacha Italien har förvandlats till en mardröm (italienska)
www.lastampa.it
Beskedet gavs av Italiens olympiska kommitté (italienska)
www.corriere.it
Rysslands ambassadör i Italien försvarar och stöttar Pirlo (italienska)
www.ilmessaggero.it
Tidigare har både Carlo Ancelotti och Pep Guardiola tackat nej
apnews.com
Italien har missat tre raka herr-VM
TT
Pirlo på Instagram
www.instagram.com
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