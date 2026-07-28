Roberto Mancini tar över efter Pirlo-debaclet

Roberto Mancini tar över Italiens herrlandslag i fotboll för andra gången i karriären, rapporterar Gazzetta dello Sport.

Samtidigt blir tränarikonen Claudio Ranieri ny teknisk direktör efter att Paolo Maldini lämnat posten i protest mot hanteringen av tränarfrågan.

Tanken var att Andrea Pirlo skulle bli ny förbundskapten, men planerna stoppades på grund av hans uppdrag som ambassadör för ett ryskt spelbolag.