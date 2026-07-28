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Roberto Mancini, arkivbild från 2023. (Scott Heppell / AP)
Fotbollens silly season

Roberto Mancini tar över efter Pirlo-debaclet

Av Patrik Dahlin
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Roberto Mancini tar över Italiens herrlandslag i fotboll för andra gången i karriären, rapporterar Gazzetta dello Sport.

Samtidigt blir tränarikonen Claudio Ranieri ny teknisk direktör efter att Paolo Maldini lämnat posten i protest mot hanteringen av tränarfrågan.

Tanken var att Andrea Pirlo skulle bli ny förbundskapten, men planerna stoppades på grund av hans uppdrag som ambassadör för ett ryskt spelbolag.

Mancini lämnade det italienska tränarjobbet 2023 (italienska)
www.gazzetta.it
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