Uppgifter: Elliot Stroud klar för Hull City

Mjällbystjärnan och landslagsspelaren Elliot Stroud uppges vara klar för engelska Hull City. Det rapporterar flera medier med hänvisning till den italienske transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

24-åringen har länge kopplats ihop med italienska Genoa, och enligt Sportbladet var en övergång nära att bli av.

Men Hull City ska ha lyckats vinna dragkampen om Stroud i slutförhandlingarna med Genoa.