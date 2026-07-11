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Elliot Stroud. (Sam Hodde /AP/TT / AP)
Sport

Uppgifter: Elliot Stroud klar för Hull City

Av Adam Lindh
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Mjällbystjärnan och landslagsspelaren Elliot Stroud uppges vara klar för engelska Hull City. Det rapporterar flera medier med hänvisning till den italienske transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

24-åringen har länge kopplats ihop med italienska Genoa, och enligt Sportbladet var en övergång nära att bli av.

Men Hull City ska ha lyckats vinna dragkampen om Stroud i slutförhandlingarna med Genoa.

Di Marzios inlägg (italienska)
www.gianlucadimarzio.com
Stroud kom till Mjällby 2023 och har vunnit både SM-guld och Svenska cupen
Aftonbladet
Expressen rapporterade under fredagen att Mjällby fått ett bud på Stroud
Expressen
Hull City flyttades upp till Premier League till den här säsongen
Sveriges Radio
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