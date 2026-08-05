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Arktivbild: Återställ våtmarker demonstrerar utanför Riksdagen den 24 april 2024. (Samuel Steén/TT)
Klimataktionerna

Klimataktivist avvisas till Finland efter torvprotest

Av Kinga Sandén
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En finländsk klimataktivist ska avvisas till sitt hemland efter att ha gripits vid Grimsås mosse. Det rapporterar Sveriges Radio Finska.

Personen deltog i en demonstration mot torvbrytningen i området som leds av organisationen Återställ våtmarker. Aktivisten har tagits i förvar av polisen i väntan på avvisning. Flera andra demonstranter ska ha gripits samtidigt.

I fjol dömdes 17 klimataktivister för grovt olaga intrång efter tidigare protester, enligt SVT Nyheter.

Det finländska statliga företaget Neova bryter torv i mossen
radio+text · Sveriges Radio
Tvisten om torvbrytningen på Grimsås mosse i Tranemo har pågått i över tio års tid (23 juli 2025)
Sveriges Television
Aktivister har även dömts för egenmäktigt förfarande, våldsamt motstånd och skadegörelse (23 juli 2025)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Grimsås mosse

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