Klimataktivist avvisas till Finland efter torvprotest
En finländsk klimataktivist ska avvisas till sitt hemland efter att ha gripits vid Grimsås mosse. Det rapporterar Sveriges Radio Finska.
Personen deltog i en demonstration mot torvbrytningen i området som leds av organisationen Återställ våtmarker. Aktivisten har tagits i förvar av polisen i väntan på avvisning. Flera andra demonstranter ska ha gripits samtidigt.
I fjol dömdes 17 klimataktivister för grovt olaga intrång efter tidigare protester, enligt SVT Nyheter.
Grimsås mosse
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