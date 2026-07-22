Klimatminister avgick men stannade – ville rädda bin

Hon protesterade mot sin chef och skrev på sociala medier att hon skulle sluta som minister för miljö- och klimatomställning i den franska regeringen. Men efter ett möte med president Emmanuel Macron har Monique Barbut dragit tillbaka sin uppsägning, skriver nyhetsbyråerna.

Kontroverserna som utspelats i den franska toppolitiken i dag rör ett bekämpningsmedel som är skadligt för bin, men som franska lagstiftare efter en omröstning i parlamentet på tisdagen ändå valt att tillåta.

”De senaste nio månaderna har jag försvarat de som inte protesterar, röstar eller skriker: jag har företrätt de tysta skogarna, vattnets kvalitet och luftens renhet, våra rika jordar och livets mångfald”, skrev Barbut i ett inlägg på sociala medier.

Det som fått henne att ångra uppsägningen är de akuta klimatförändringar som världen alltjämt står inför, meddelar Monique Barbuts stab enligt AFP.