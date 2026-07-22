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Monique Barbut. (Virginia Mayo / AP)
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Klimatminister avgick men stannade – ville rädda bin

Av Daniel Persson
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Hon protesterade mot sin chef och skrev på sociala medier att hon skulle sluta som minister för miljö- och klimatomställning i den franska regeringen. Men efter ett möte med president Emmanuel Macron har Monique Barbut dragit tillbaka sin uppsägning, skriver nyhetsbyråerna.

Kontroverserna som utspelats i den franska toppolitiken i dag rör ett bekämpningsmedel som är skadligt för bin, men som franska lagstiftare efter en omröstning i parlamentet på tisdagen ändå valt att tillåta.

”De senaste nio månaderna har jag försvarat de som inte protesterar, röstar eller skriker: jag har företrätt de tysta skogarna, vattnets kvalitet och luftens renhet, våra rika jordar och livets mångfald”, skrev Barbut i ett inlägg på sociala medier.

Det som fått henne att ångra uppsägningen är de akuta klimatförändringar som världen alltjämt står inför, meddelar Monique Barbuts stab enligt AFP.

Bekämpningsmedlen har varit förbjudna sedan 2018
AP  · Ofta betalvägg
Greenpeace kallar det franska undantaget för ”en skam”
Reuters  · Ofta betalvägg
Macron ska ha vägrat att acceptera uppsägningen
AFP  · Ofta betalvägg
De nu tillåtna bekämpningsmedlen används till sockerbetor och hasselnötter
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
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